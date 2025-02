Rund 1.300 Kilometer mit knapp 25.000 Höhenmetern will der Ravensburger Radsportler Patrick Majerle beim "Atlas Mountain Race" zurücklegen. Das macht er für einen guten Zweck.

Rund 1.300 Kilometer mit knapp 25.000 Höhenmetern. Das ist die Strecke, die Teilnehmer beim "Atlas Mountain Race" in Marokko auf dem Rad zurücklegen. Am Freitagabend geht es los in Marakesch, Ziel ist die Stadt Essaouira an der Atlantikküste. Acht Tage dauert das Rennen.

Mit dabei ist der Ravensburger Patrick Majerle. Der 38-Jährige hatte im vergangenen Jahr bereits an einem ähnlich harten Rennen in Kirgisistan teilgenommen, musste aber wegen eines Sturzes vorzeitig abbrechen.

Spenden für die Bildung von Mädchen in Marokko

Wie damals will er mit seiner Teilnahme am Rennen Spenden sammeln . Das Spendengeld soll an die Organisation "Education For All Marocco" gehen, die Internate auf dem Land errichtet, wovon speziell Mädchen profitieren sollen. Auf seiner Radtour sei Majerle im Atlasgebirge unterwegs, wo Kinder aufwachsen würden, die oft wenig Zugang zu Bildung hätten.

Das "Atlas Mountain Race" sei ziemlich intensiv, man sitze zehn bis 15 Stunden auf dem Fahrrad, so Majerle.

Es wird schwierige Momente geben, wenn dann einfach der Kopf sagt, jetzt ist Schluss, es wird schmerzhaft.

Größte Herausforderung beim Rad-Marathon: Motivation halten

Wichtig sei es dann, die Motivation zu finden weiterzumachen. Viele Renn-Teilnehmer dächten am vierten oder fünften Tag daran aufzuhören. Aber Majerle ist zuversichtlich, dass er mental darauf vorbereitet ist. Ihn motiviere nicht nur, mit dem Rennen Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Für ihn sei es auch ein Abenteuer und eine besondere sportliche Herausforderung.

Beim Rennen in Kirgisistan im vergangenen Jahr sei ihm bewusst geworden, wie sehr Sinne und Gefühle beim Fahrradfahren angesprochen würden.

Man lacht, weint, freut sich und ist frustriert. Man fühlt sich selbst unheimlich stark. Die Emotionen und Sinne, die dort getriggert werden - das ist eigentlich das, was es ausmacht.

Extrem-Radsportler ist Training vorsichtig angegangen

Für das Rennen in Marokko fühlt sich Majerle gut vorbereitet, auch wenn er gerne mehr trainiert hätte. Bei den niedrigen Temperaturen im Winter habe er aufgepasst, dass er nicht zu sehr ins Schwitzen kam, weil er sich sonst schnell eine Erkältung eingefangen hätte. Er habe oft Ausfahrten von zwei bis drei Stunden gemacht und sonst drinnen auf der Fahrrad-Trainingsrolle geübt. Jetzt freut er sich auf das Rennen. Seit Montag ist er bereits in Marakesch.