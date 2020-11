per Mail teilen

Im kommenden Frühjahr soll die "Regionalwert AG Bodensee- Oberschwaben", eine Bürger-Aktiengesellschaft, gegründet werden. Dafür suchen die Initiatoren noch Gründungsmitglieder. Die Idee: Durch den Kauf von Aktien beteiligten sich Bürgerinnen und Bürger an der nachhaltigen Entwicklung der Region Bodensee-Oberschwaben, erklärt Mitinitiator Stefan Schwarz aus Ravensburg. Die "Regionalwert AG" investiert das Geld in Partnerbetriebe: Bauernhöfe, Lebensmittelverarbeiter, Händler und Gastronomie. Die Betriebe verpflichten sich, sozial und ökologisch zu arbeiten und darauf, sich untereinander möglichst viele Erzeugnisse abzunehmen. Die "Regionalwert AG" will außerdem regelmäßige Treffen und Hilfe anbieten. Zum Beispiel bei der Umstellung von konventioneller auf Bio- Landwirtschaft oder bei Fragen zur Hof-Nachfolge. Die Bürger- Aktiengesellschaft ist nicht börsennotiert.