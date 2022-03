Zahl der Verkehrstoten in der Region steigt

per Mail teilen

Die Zahl der Verkehrstoten ist im Bereich des Polizeipräsidiums Ravensburg im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Entgegen dem Deutschland-Trend zählte die Polizei 39 Tote und damit zehn mehr als im Vorjahr. Während in den Landkreisen Ravensburg, Bodensee und Sigmaringen im vergangenen Jahr mehr Menschen auf den Straßen starben als im Vorjahr, kamen deutschlandweit so wenige Menschen wie noch nie seit Aufzeichnungsbeginn bei Verkehrsunfällen ums Leben, so die vorläufigen Daten vom Statistischen Bundesamt. Hauptgrund sei der durch die Corona-Pandemie gesunkene Verkehr. Insgesamt zurückgegangen ist im Zuständigkeitsbereich der Polizei Ravensburg allerdings die Zahl der verunglückten Personen.