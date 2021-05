Die Vesperkirche in Ravensburg und Wilhelmsdorf beginnt am Montag. In diesem Jahr bieten Diakonie und eine Stiftung des Sozialunternehmens "Die Zieglerschen" coronabedingt kostenlose Vesperpakete zum Abholen an. In Ravensburg können sie im Haus der Diakonie und in Wilhelmsdorf im Gemeindehaus abgeholt werden. Das Motto der "Vesperkirche unterwegs" lautet "Ich sehe Deine Not".