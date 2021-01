per Mail teilen

Der Kreisverband Ravensburg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bietet diese Woche wieder Antigen-Schnelltests an. Nach einer einmaligen vom Sozialministerium unterstützten Aktion vor Weihnachten sei die Nachfrage nicht abgerissen, so das Rote Kreuz. Nun können sich Geschäftsreisende und Pflegekräfte, aber auch Privatleute, die wissen wollen, ob sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben, bis Freitag testen lassen. Pro Stunde könnten 24 Menschen in der Ravensburger Kreisgeschäftsstelle getestet werden. Der Test kostet 35 Euro, wer eine ganze Terminserie buche, etwa Firmen, erhalte einen Nachlass. Anmelden kann man sich über die Homepage des DRK-Kreisverbands.