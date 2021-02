Seit Mittwoch gibt es auch im Kreis Ravensburg keine nächtliche Ausgangssperre mehr. Laut einer Mitteilung fiel die Entscheidung, nachdem der Inzidenzwert für den Kreis drei Tage in Folge unter 50 lag. Damit sei es im Landkreis Ravensburg möglich, sich zwischen 21 und 5 Uhr auch ohne triftigen Grund wieder in der Öffentlichkeit aufzuhalten. Treffen von Gruppen bleiben dort aber genauso untersagt wie in der eigenen Wohnung, so das Landratsamt. Die Sperre zuletzt aufgehoben hatten auch andere Landkreise, darunter der Bodenseekreis. Im Kreis Biberach hingegen besteht die Ausgangsbeschränkung noch.