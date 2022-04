In der zweiten Deutschen Eishockeyliga (DEL2) haben die Ravensburg Towerstars ihr erstes Spiel in der Finalserie um die Meisterschaft mit 0:7 (2:0, 2:0, 3:0) verloren. Gegner im Auswärtsspiel waren am Samstagabend die Löwen Frankfurt. Gespielt wird nach dem Modus "Best-of-Seven", bedeutet: Für die Meisterschaft sind vier Siege nötig. Die Ravensburg Towerstars waren zuletzt 2019 Meister in der DEL2. Die nächste Begegnung ist am Ostermontag in Ravensburg.