In der zweiten Eishockeyliga haben die Ravensburg Towerstars am Sonntag gegen die Lausitzer Füchse mit 1:3 gesiegt. Damit verteidigten sie die Tabellenführung. So lasse es sich selbstbewusster nach Bad Nauheim fahren, wo die Towerstars am Dienstag zu Gast sein werden, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.