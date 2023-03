Ravensburg Towerstars stehen im Halbfinale

Die Ravensburg Towerstars sind in das Halbfinale der Playoffs der zweiten deutschen Eishockeyliga eingezogen. Gegen den EV Landshut setzten sich die Oberschwaben am Dienstagabend mit 5:0 durch.

In der zweiten deutschen Eishockeyliga stehen die Ravensburg Towerstars im Halbfinale der Playoffs. Im siebten Spiel der Viertelfinalserie gewannen die Oberschwaben vor heimischer Kulisse mit 5:0 gegen den EV Landshut.

Schon vor der Partie zeigte sich der Sport-Geschäftsführer Daniel Heinrizi optimistisch.

Spannende Duelle zwischen Towerstars und EV Landshut

Für die Ravensburg Towerstars war die Viertelfinalserie der Playoffs ein Wechselbad der Gefühle. Gegen den EV Landshut holten die Oberschwaben zunächst zwei Siege. Dann jedoch schlug die Stunde der Niederbayern. Sie konnten die darauffolgenden beiden Partien für sich entscheiden.

Auch in den darauffolgenden Spielen ging es zwischen den beiden Eishockeyteams hin und her. Zunächst konnten die Towerstars wieder mit einem knappen Heimsieg vorlegen. Mit einem 5:2 stemmte sich der EV Landshut jedoch gegen das drohende Aus. Die Entscheidung fiel so schließlich erst im siebten Spiel. Vor gut 3.000 Zuschauern in Ravensburg siegten die Towerstars souverän.

Der Weg ins Halbfinale So verlief die Viertelfinalserie der Ravensburg Towerstars: - Towerstars - EV Landshut 4:1

- EV Landshut - Towerstars 2:4

- Towerstars - EV Landshut 2:4

- EV Landshut - Towerstars 3:2 nach Verlängerung

- Towerstars - EV Landshut 6:5 nach Verlängerung

- EV Landshut - Towerstars 5:2

- Towerstars - EV Landshut 5:0 Die Playoffs der zweiten deutschen Eishockeyliga werden im Best-of-seven-Modus ausgetragen. Wer eine Runde weiterkommen möchte, muss als erstes vier Spiele gewinnen.

Halbfinale steht bereits bevor

Viel Zeit um den Erfolg zu feiern, bleibt nicht. Schon am Freitag steht das erste Halbfinalspiel an. Dann empfängt das Eishockeyteam aus Oberschwaben die Krefeld Pinguine.