Towerstars verlieren erneut und sind Vizemeister der DEL2

Die Ravensburg Towerstars haben den Meistertitel in der Zweiten Deutschen Eishockeyliga (DEL2) verpasst. Gegen die Löwen Frankfurt unterlagen sie am Freitagabend 1:2. Die Towerstars beenden die Saison damit als Vizemeister, die Löwen Frankfurt wurden Meister. Sie siegten auch im vierten Aufeinandertreffen der "Best-of-Seven"-Serie um die Meisterschaft in der DEL2.

In den Partien davor hatten sich die Hessen mit 7:0, 3:1 und 1:0 durchgesetzt. Das entscheidende Siegtor am Freitagabend fiel vor gut 3.400 Zuschauern in der Ravensburger Eissporthalle in der 55. Minute.