In der 2. Deutschen Eishockeyliga haben die Ravensburg Towerstars ihr Heimspiel gegen die Kassel Huskies verloren. Sie unterlagen am Freitag mit 3:4 und belegen aktuell Rang vier der Tabelle. Am Sonntag treffen die Oberschwaben auswärts auf den Tabellenneunten, die Tölzer Löwen.