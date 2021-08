Die Ravensburg Towerstars haben am Montagabend im ersten Spiel im Play-off-Halbfinale der zweiten deutschen Eishockeyliga gegen die Kassel Huskies eine Niederlage kassiert. In Kassel verlor das Team aus Oberschwaben mit 2:5. Am Mittwoch treffen die Towerstars in Ravensburg wieder auf die Kassel Huskies. Wie schon im Viertelfinale wird die Serie im Halbfinale im Modus "best-of-five" gespielt.