Die Ravensburg Towerstars haben am Mittwochabend auch ihr drittes Finalspiel gegen die Löwen Frankfurt verloren. Die Oberschwaben unterlagen mit 0:1. Das Finale der Meisterschaft in der zweiten Deutschen Eishockeyliga wird im Best-of-Seven-Modus gespielt. Vier Siege sind nötig, um sich die Meisterschaft zu sichern. Beim nächsten Spiel der Finalserie am Freitag in Ravensburg könnte also eine frühzeitige Entscheidung fallen.