Ravensburg Towerstars stehen wieder auf dem Eis

Die Eishockeyspieler der Ravensburg Towerstars mit dem Training auf dem Eis begonnen. In knapp sechs Wochen beginnt die neue Saison in der zweiten Deutschen Eishockey Liga (DEL2).

Nach der Sommerpause stehen die Ravensburg Towerstars wieder auf dem Eis der CHG Arena in Ravensburg. Sechs Wochen hat der neue Cheftrainer Tim Kehler nun Zeit, um seine Mannschaft auf die kommende Saison in der zweiten Deutschen Eishockey Liga vorzubereiten. Wie Kehler gegenüber dem SWR sagte, stehe er für schnelles und intensives Eishockey. In den nächsten Wochen gehe es darum, sich als Team miteinander vertraut zu machen und die Vorbereitungszeit auf dem Eis zu nutzen. Stürmer Vincent Hessler freut sich, dass es nun wieder losgeht. Er ist für die kommende Spielzeit motiviert.

"Wir wollen so weit wie möglich kommen. Wir wollen Meister werden. Dafür arbeiten und trainieren wir viel."

Junge Spieler sollen Leistungsträger werden

Die Kaderplanung ist laut Sportgeschäftsführer Daniel Heinrizi abgeschlossen. Viele junge Spieler seien für diese Saison zum Kader dazugekommen, sagt er. "Wir wollen die jungen Spieler aufbauen, dass sie in einigen Jahren zu Leistungsträgern reifen können", sagt Heinrizi gegenüber dem SWR. Er erwarte, dass es sein Team in der kommenden Saison erneut unter die besten sechs Mannschaften der DEL2 schaffe und sich für die Playoffs qualifiziere.

Erstes Spiel am 16. September

Die Towerstars starten am 16. September mit einem Auswärtsspiel bei den Dresdner Eislöwen in die Saison. Zwei Tage später steht das erste Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse an.