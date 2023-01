Trainer Russell kehrt zurück zu den Ravensburg Towerstars

Die Ravensburg Towerstars haben ihr Trainerteam Tim Kehler und Casey Fratkin mit sofortiger Wirkung freigestellt. Als neuer Trainer der Eishockeyprofis kehrt Peter Russell zurück nach Ravensburg.

Der Eishockey-Zweitligist Ravensburg Towerstars entlässt die beiden Trainer seiner Profimannschaft. Man habe Tim Kehler und Casey Fratkin mit sofortiger Wirkung freigestellt, so ein Vereinssprecher. Neuer Trainer wird ein alter Bekannter: Der 48-jährige Schotte Peter Russell kehrt zurück an die Towerstars Bande. Das teilte der Verein am Donnerstagnachmittag mit. Russell hatte den Eishockey-Zweitligisten im vergangenen Jahr verlassen, um die Augsburger Panther in der höchsten deutschen Spielklasse zu trainieren. Im Dezember trennte sich Augsburg wieder von ihm.

Fehlende Weiterentwicklung der Mannschaft

Die Ravensburg Towerstars waren mit ihrem neuen Trainer-Team Kehler und Fratkin unzufrieden. Man habe keine Weiterentwicklung der Mannschaft und des Spielsystems erkennen können, heißt es seitens des Vereins. Als Tabellenvierter in der Zweiten Deutschen Eishockeyliga stehe man zwar gut da, aber es gehe momentan auch keinen Schritt weiter, so der Pressesprecher der Towerstars, Frank Enderle, gegenüber dem SWR.

Jetzt komme die heiße Phase, die Towerstars müssten sich weiterentwickeln, man wolle auf jeden Fall die Play-offs erreichen. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, das Trainer-Duo Tim Kehler und Casey Fratkin freizustellen. Die Kanadier hatten erst vergangenen August ihre Arbeit in Ravensburg aufgenommen.

Russel hat Vertrag in Ravensburg bis 2025

Der neue Trainer Peter Russell wird am Samstag in Ravensburg eintreffen und am Sonntag beim Heimspiel der Towerstars gegen die Bayreuth Tigers erstmals an der Bande stehen.

"Für das Angebot, die Towerstars erneut trainieren zu dürfen, brauchte ich nicht allzu viel Bedenkzeit. Als Teil der Towerstars Familie habe ich mich sehr wohlgefühlt."

Er hat laut Verein einen Vertrag für die laufende Saison und zwei weitere Spielzeiten bis Ende der Saison 2024/2025 unterschrieben. In der vergangenen Saison führte Russell das Team zur Vizemeisterschaft.