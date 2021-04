per Mail teilen

Die Eishockey-Spieler der Ravensburg Towerstars starten am Donnerstagabend mit einem Auswärtsspiel in die Playoff-Viertelfinalserie der 2. Deutschen Eishockeyliga. Die Oberschwaben sind zu Gast bei den Tölzer Löwen. Die Mannschaft sei gut vorbereitet und höchst motiviert, sagte Towerstars-Trainer Marc Vorderbrüggen gegenüber dem SWR. Fünfmal treffen beiden Mannschaften aufeinander, alle zwei Tage. In der Tabelle belegen die Towerstars derzeit Rang 7.