In der zweiten deutschen Eishockeyliga haben die Ravensburg Towerstars das Jahr mit einem Sieg beendet. Sie gewannen Donnerstagabend 6:2 gegen die Bayreuth Tigers. Damit steht Ravensburg weiter an der Tabellenspitze in der Liga. Das erste Spiel im neuen Jahr steht am Sonntag an, auswärts gegen den EHC Freiburg.