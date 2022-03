In der zweiten Eishockey-Bundesliga haben die Ravensburg Towerstars am Donnerstag ihr letztes Auswärtsspiel der Hauptrunde gewonnen. Sie schlugen die Heilbronner Falken mit 2:1. Man habe ein gutes Auswärtsspiel gezeigt und den Gegner über die größte Distanz hinweg kontrolliert, so Towerstars-Coach Peter Russell. Zum Abschluss der Hauptrunde trifft der Tabellendritte am Samstag auf die Lausitzer Füchse. Beginn des Spiels in der Ravensburger Eissporthalle ist um 20:30 Uhr.