Das heutige Auswärts-Spiel der Ravensburg Towerstars in der zweiten deutschen Eishockeyliga gegen Bad Nauheim ist abgesagt worden. Leider hätten sich die Befürchtungen, dass es sich bei den positiven PCR-Tests der Spieler um die Omikron-Variante handeln könnte, bestätigt - so der Verein. Aus diesem Grund könne auch das darauffolgende Heimspielspiel am kommenden Sonntag gegen die Dresdner Eislöwen nicht stattfinden.