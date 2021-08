Die Ravensburg Towerstars starten am Mittwoch mit der Vorbereitung auf díe neue Saison in der Zweiten Deutschen Eishockey Liga. Top-Stürmer Andreas Driendl wird laut Mitteilung des Vereins allerdings vorerst noch nicht auf dem Eis stehen können. Wegen einer Verletzung brauche der 35-Jährige noch Zeit, um fit zu werden. Die Eishockeysaison in der Zweiten Liga beginnt am 1. Oktober.