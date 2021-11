Die Ravensburg Towerstars haben Freitagabend in der zweiten deutschen Eishockeyliga das Heimderby gegen den ESV Kaufbeuren gewonnen. Die Ravensburger siegten deutlich 7:3. Damit stehen sie in der Tabelle jetzt an der Spitze. Am Sonntag reisen die Towerstars zu den Lausitzer Füchsen nach Sachsen.