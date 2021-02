Mit "Ho Narro!" hat sich Rainer Vollmer auch in diesem Jahr aus dem altehrwürdigen Konzil in Konstanz am Bodensee gemeldet. Corona-Tests für alle Beteiligten, ständiges Lüften und kein Publikum im Saal: So hat der SWR trotz Pandemie die Konstanzer Saalfastnacht möglich gemacht. mehr...