In der zweiten deutschen Eishockeyliga haben die Ravensburg Towerstars am Sonntag auswärts gegen die Lausitzer Füchse 5:2 gewonnen. Damit stehen die Ravensburger in der Tabelle auf Platz 2, nur zwei Punkte entfernt vom spielfreien Tabellenführer Dresden. Schon Dienstag Abend müssen die Towerstars wieder aufs Eis: Im Heimspiel gegen Bad Nauheim.