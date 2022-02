Die Ravensburg Towerstars haben am Samstagabend in Niederbayern gegen Gastgeber EV Landshut gewonnen. Die Oberschwaben siegten in der 2. Deutschen Eishockey Liga nach Verlängerung mit 5:4. Am Montag empfangen die Towerstars die Dresdner Eislöwen zuhause. In der Tabelle stehen die Ravensburg Towerstars aktuell auf Platz drei.