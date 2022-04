Die Ravensburg Towerstars haben am Mittwochabend ihren dritten Sieg in der Play-off-Halbfinalserie in der Meisterschaftsrunde der zweiten Deutschen Eishockeyliga geholt. Sie siegten auswärts mit 4:3 gegen Bad Nauheim. Die Towerstars benötigen nun noch einen Sieg für den Finaleinzug. Am Freitagabend treffen die beiden Mannschaften wieder aufeinander, diesmal in Ravensburg. Der erste Finalteilnehmer steht bereits fest: die Löwen Frankfurt.