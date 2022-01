per Mail teilen

Die Ravensburg Towerstars haben am Freitag in der zweiten deutschen Eishockeyliga auswärts mit 4:0 gegen die Eispiraten Crimmitschau gewonnen. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Oberschwaben nicht: Bereits am Sonntag spielen die Towerstars gegen die Löwen Frankfurt. Die Ravensburger belegen aktuell Platz zwei der Tabelle.