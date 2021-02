Die Ravensburg Towerstars haben ihren Cheftrainer Rich Chernomaz freigestellt. Das teilte der Verein am Montag mit. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, doch auf Grund der letzten Ergebnisse habe man keine Alternative gesehen, so Towerstars-Geschäftsführer Rainer Schan. Die Towerstars hatten zuletzt fünf Spiele in Folge verloren und sind auf Platz sieben in der Tabelle der zweiten Deutschen Eishockeyliga abgerutscht. Bis Saisonende wird der bisherige Co-Trainer Marc Vorderbrüggen das Amt des Cheftrainers übernehmen.