Mit einem deutlichen Sieg sind die Ravensburg Towerstars in das neue Jahr gestartet. Der Tabellenführer in der zweiten deutschen Eishockeyliga gewann das Auswärtsspiel gegen den EHC Freiburg Sonntagabend mit 7:1. Am kommenden Mittwoch spielen die Ravensburger zuhause gegen die Tölzer Löwen.