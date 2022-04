Die Ravensburg Towerstars stehen am Freitagabend vor einem entscheidenden Spiel in der Finalserie um die Meisterschaft in der zweiten deutschen Eishockeyliga (DEL2). Denn das Finale der Meisterschaft wird im Best-of-Seven-Modus gespielt. Vier Siege sind nötig, um sich die Meisterschaft zu sichern. Bisher liegen die Towerstars 0:3 gegen die Löwen Frankfurt zurück. Es könnte also eine frühzeitige Entscheidung in der Eissporthalle in Ravensburg fallen.