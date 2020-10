Elektroräder in Ravensburg und Weingarten sollen bald nur noch unter der Woche ausgeliehen werden können. Darauf weisen die Technischen Werke Schussental (TWS) hin. Der Grund: zunehmender Vandalismus.

In den vergangenen Wochen hätten Unbekannte erneut Räder an den Aufladeständern aus der Verriegelung gerissen, Reifen aufgeschlitzt, Tretlager zerbrochen oder Räder gar in die Schussen geworfen. Fast immer geschah das übers Wochenende, so die Technischen Werke Schussental.

Einige Elektroräder sind in der Schussen gelandet. Pressestelle Technische Werke Schussental

Räder werden vor dem Wochenende eingesammelt

Mitarbeiter der TWS sammeln die Räder deshalb Freitagabend ein, Montagfrüh sollen sie wieder an den acht Ausgabestellen in Ravensburg und Weingarten stehen. Zudem soll ein neues Sicherheitskonzept für die Stationen her.

Die kostenlosen Ausleihräder sind für Kurzstrecken etwa zwischen Ravensburg und Weingarten gedacht und laut TWS sehr beliebt. Seit ihrer Einführung vor knapp einem Jahr seien sie aber immer wieder beschädigt worden.