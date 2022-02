Studie: Kies-Export aus Oberschwaben spielt keine große Rolle

per Mail teilen

Aus Oberschwaben wird nach einer Studie des baden-württembergischen Umweltministeriums nicht zu viel Kies in die Schweiz und nach Vorarlberg exportiert. Das sieht die SPD im Ravensburger Kreistag anders.

Mineralische Rohstoffe wie Kies, Sand und Natursteine werden überwiegend regional und lokal verwendet. Der Export spielt keine große Rolle. Das ist nach Ansicht von Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) das Ergebnis der Studie. Ihr Haus hatte das Gutachten beim Institut für angewandte Wirtschaftsforschung an der Universität Tübingen in Auftrag gegeben. Mit der Studie gebe es nun eine solide Datenbasis für eine faktenbasierte Diskussion, so Walker.

SPD-Fraktionschef im Ravensburger Kreistag kritisiert Studie

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Ravensburger Kreistag, Rudolf Bindig, sieht das anders und kritisiert in einer Pressemitteilung, dass sich nur wenige oberschwäbische Kiesabbau-Unternehmen an der Studie beteiligt hätten. Das Problem des Kiesabbaus bleibe auf der Agenda.

Im Raum Bodensee-Oberschwaben sorgen Kiestransporte nach Vorarlberg und in die Schweiz immer wieder für Diskussionen, auch die Baumbesetzer im Altdorfer Wald bei Ravensburg kritisieren den Kiesabbau und die Exporte.