Immer mehr Städte in der Region Bodensee-Oberschwaben arbeiten daran, Testzentren für Corona-Schnelltests in den nächsten Wochen aufzubauen. In Ravensburg soll es schon am Dienstag losgehen.

In Ravensburg sind die Tests ausschließlich für Beschäftigte von Kitas und Schulen vorgesehen, also Erzieherinnen, Lehrer, aber auch Hausmeister und Putzpersonal. Tausende Tests seien bestellt und sollten für rund fünf Wochen ausreichen, so eine Sprecherin der Stadt. Neben Ravensburg arbeiten auch Friedrichshafen und Biberach an zentralen Testzentren für Corona-Schnelltests. Friedrichshafen will am Mittwoch starten.

Lehrkräfte sollen selbst testen

Die Stadt Wangen geht einen anderen Weg. Dort sollen Lehrerinnen und Lehrer selbst die Tests an den Schulen durchführen. Auch Schüler sollen getestet werden. Dabei handelt es sich laut einer Mitteilung der Stadt um Teststäbchen, die in die Nase eingeführt werden. Dieses Verfahren gelte als besonders patientenfreundlich. Die Stadt Wangen hat nach eigenen Angaben 3.000 solcher Tests bestellt, die den Bedarf bis Ostern sichern sollen.

Zusammenarbeit mit Ärzten und Apotheken

In Radolfzell und Konstanz wollen die Stadtverwaltungen mit Kliniken, Ärzten oder Apothekern zusammenarbeiten. In Konstanz sollen Erzieherinnen und Erzieher die Möglichkeit haben, sich zweimal die Woche im Testzentrum am Klinikum testen zu lassen. Konstanz habe 20.000 Testkits beim Land bestellt, bestätigte eine Sprecherin der Stadt. Die Stadt Radolfzell bietet Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der städtischen Kindertageseinrichtungen an, sich zweimal wöchentlich durch Personal der Reha-Klinik Mettnau testen zu lassen.

Kommunales Testzentrum

Zudem eröffne Radolfzell am Mittwoch ein Testzentrum im Friedrich-Weber-Haus am Marktplatz, heißt es in einer Mitteilung. Dort können sich alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt jeweils Mittwoch und Samstag von 8 bis 13 Uhr zunächst ohne Voranmeldung kostenlos testen lassen. Ausgeschlossen seien Menschen, die Kontakt mit Corona Infizierten hatten oder selbst typische Corona-Symptome haben.