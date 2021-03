per Mail teilen

Die Stadt Ravensburg will Corona-Modellstadt werden und dadurch ähnlich wie in Tübingen Gaststätten und Cafés wieder öffnen. Einen entsprechenden Antrag hat die Stadt laut einer Mitteilung gestellt.

Basis für eine Umsetzung sei das schon bestehende Testkonzept der Stadt. Zusammen mit Weingarten und anderen Partnern betreibt die Stadt Ravensburg bereits mehrere Stationen, an denen die Bürgerinnen und Bürger einmal pro Woche einen kostenlosen Antigen-Schnelltest machen können.

Weitere Öffnungen möglich

Mit einem negativen Testergebnis sollen die Menschen auch wieder in Gaststätten dürfen, so die Idee. Das Konzept soll in einem ersten Schritt der vom Lockdown schwer gebeutelten Gastronomie helfen, sagt die Stadt, könnte aber auch auf Kultur- und Sportstätten sowie den Einzelhandel ausgedehnt werden. Offen ist, ob Ravensburg Corona-Modellstadt werden kann. Nach Aussagen des Landes wollen dies derzeit viele Kommunen.