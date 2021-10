Sportvereine bereiten sich auf Corona-Warnstufe vor

Sportverbände und Vereine auch im Raum Bodensee-Oberschwaben bereiten sich darauf vor, dass in Baden-Württemberg in Kürze die Corona-Warnstufe in Kraft tritt. Diese könnte schon an diesem Wochenende greifen und würde sich vor allem auf den Sportbetrieb in Hallen auswirken. Laut Landesverordnung würde dann gelten: Sportlerinnen und Sportler sowie Zuschauer müssen geimpft oder genesen sein oder einen aktuellen, negativen PCR-Test vorlegen. Der Präsident des südbadischen Handballverbandes, Alexander Klinkner geht davon aus, dass es nicht geimpfte Amateur-Handballer geben wird, die deshalb nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen. Profis wie die Friedrichshafener Bundesliga-Volleyballer oder die Eishockeyspieler der Ravensburg Tower Stars dürfen unabhängig von der Warnstufe spielen.