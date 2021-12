Im Ravensburger Spieleland können Familien in der kommenden Saison in einer außergewöhnlichen Unterkunft schlafen. In einem Zug. Wie das Spieleland mitteilt, bieten die Lok und jeder Waggon Platz für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Die neuen Unterkünfte basieren auf Produkten eines schwedischen Holzspielzeug-Herstellers, der zur Ravensburger Gruppe gehört. Die neue Saison beginnt am 14. April.