Spielehersteller Ravensburger steigert Puzzleproduktion und Umsatz

Der Spielwarenhersteller Ravensburger hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr auf 636 Millionen Euro leicht gesteigert. Das hat das Unternehmen am Dienstag bei einer digitalen Pressekonferenz bekannt gegeben.

Ein Umsatztreiber bei Ravensburger waren erneut Puzzles, als Beschäftigung zu Hause in der Pandemie. Nach Unternehmensangaben stieg die Zahl der hergestellten Puzzles um mehr als vier Millionen auf 32,4 Millionen. Produkte wie "Malen nach Zahlen" waren ebenfalls stark gefragt, so das Unternehmen. Ravensburger habe in den vergangenen zwei Jahren eine Vollauslastung der Produktion erlebt mit Drei-Schicht-Betrieb und Überstunden.

Mehr Beschäftigte auch am Stammsitz in Ravensburg

Deswegen seien die Kapazitäten an allen Standorten ausgebaut, neue Maschinen angeschafft und mehr als 100 neue Beschäftigte eingestellt worden. Jede dritte neue Stellen entstand am Stammsitz in Ravensburg.

Auch in die Entwicklung neuer Produkte will der Spieleentwickler investieren. Dazu will Ravensburger mit kleinen Gründer-Unternehmen, sogenannten Start-ups, zusammenarbeiten. Klassische Produkte wie der sprechende Stift "Tiptoi" spielen weiter eine wichtige Rolle. Dieser soll im Herbst runderneuert mit Ladestation und WLAN auf den Markt kommen.

Umsatzrückgang wegen Logistikproblemen in den USA

Steigende Produktionskosten seien der Grund für Ravensburger, die Spielwaren im Schnitt um fünf Prozent teurer zu machen. So seien die Preise für Papier, Energie und vor allem Logistik und Transport gestiegen. In den USA, dem nach Europa zweitwichtigsten Markt, sank der Umsatz um 19 Prozent. Das Unternehmen konnte viele Produkte nicht wie geplant ausliefern, weil Schiffscontainer und auch Personal in der Logistikbranche knapp waren.

Ravensburger will im Ausland wachsen

Weltweit hat das Unternehmen rund 2.400 Beschäftigte und will nach eigenen Angaben in Zukunft weiter wachsen, vor allem in den USA und in China. In China hat Ravensburger jetzt eine eigene Vertriebsniederlassung. Die Produktion soll aber weiterhin in Europa bleiben.

Ravensburger-Chef Clemens Maier sieht auch nach der Pandemie gute Aussichten für sein Unternehmen.