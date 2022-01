Einzelhandel setzt weiter auf 2G-Bändchen für Kundinnen und Kunden

Die Ravensburger Einzelhändler verlängern ihre Aktion mit sogenannten 2G-Bändchen. Sie sei in der Weihnachtszeit ein großer Erfolg gewesen und laufe nun auf unbestimmte Zeit weiter, so das Wirtschaftsforum Pro Ravensburg. Mit dem Band am Handgelenk kann man ohne zeitraubende 2G-Kontrolle in rund 70 Ravensburger Geschäfte. Man bekommt es in einem der Einzelhandelsgeschäfte per 2G-Nachweis und Vorlage des Personalausweises. Der Ravensburger Einzelhandel hatte vor und nach Weihnachten insgesamt rund 100.000 der Bändchen ausgegeben.