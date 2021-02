Die Stadt Ravensburg will in der Eissporthalle ein Corona-Testzentrum für rund 1.500 Beschäftigte von Ravensburger Schulen und Kitas einrichten. So soll eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert werden.

Das bestätigte die Stadt gegenüber dem SWR. Sie will mit dem Testzentrum in der Eissporthalle eine erneute Ausbreitung des Virus aufhalten, wenn Schulen und Kitas am kommenden Montag wieder öffnen. Die Ausbreitung sei aufgrund neuer Virus-Varianten sehr wahrscheinlich. In der Eissporthalle sollen Infizierte möglichst schnell erkannt und in Quarantäne gebracht werden. Keine Testung auf der Eisfläche Auf die Eisfläche der Halle müsse dabei niemand. Getestet werde in anderen Teilen der Halle. Wie die Testung genau ablaufen soll und ob die Ravensburg Towerstars weiterhin auf dem Eis trainieren können, erzählt Ravensburgs Erster Bürgermeister Simon Blümcke im Gespräch mit SWR-Moderatorin Tina Löschner. Das Gespräch können Sie in diesem Audio nachhören: Bundeswehr verlängert Einsatz in Pflegeheimen im Kreis Konstanz Während sich Ravensburg auf die Testung von Schülern und Lehrkräften vorbereitet, ist die Bundeswehr drei weitere Wochen im Einsatz für Testungen in neun Pflegeheimen im Kreis Konstanz. Seit vergangenen Monat sind die Schnelltests für Besucher, Mitarbeiter und weitere Personen wie Handwerker Pflicht. Pflegeheime, die das personell nicht stemmen können, konnten eine dreiwöchige Unterstützung bei der Bundeswehr beantragen. Das haben 15 Pflegeheime nach Angaben des Landkreises Konstanz erfolgreich gemacht. Pflegeheim-Bewohner vor Virus schützen Davon haben nun neun Pflegeheime eine Folgeantrag gestellt. Dort helfen nun seit dieser Woche noch einmal für drei Wochen Soldatinnen und Soldaten der Deutsch-Französischen Brigade aus Donaueschingen aus, so der Bundeswehrkoordinator für den Landkreis Konstanz. Ziel sei es, die Pflegeheim-Bewohner vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen.