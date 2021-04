Die Sanierung des historischen Rathauses von Ravensburg wird deutlich teurer als erwartet. Die Rathausverwaltung begründet dies mit Mehraufwand bei den Restaurierungsarbeiten.

Gut sechs Millionen Euro waren für die Restaurierungsarbeiten an dem über 600 Jahre alten Gebäudes angesetzt. Bis zu drei Millionen könnten jetzt oben drauf kommen, erklärten die zuständigen Experten. Die Arbeiten am Rathaus-Dach und Dachstuhl, in den Sälen und an der Außenfassade hätten immer wieder neue Überraschungen gebracht. Faule Dachbalken, kaputte Heizungsleitungen, größerer Aufwand bei Schreinerarbeiten.

Mehrkosten durch Corona-Pandemie

Dazu kommen die Auswirkungen der Corona-Pandemie, wodurch weniger Arbeiter auf der Baustelle seien und Bauzeiten sich verlängern. Außerdem gebe es Lieferprobleme und Preissteigerungen bei Baustoffen. Seit Anfang des Jahres habe man eine Übersicht über die Mehrkosten. Dem Ravensburger Gemeinderat will die Verwaltung deswegen vorschlagen, die geplante Sanierung von zwei Rathaus-Nebengebäuden zu verschieben.