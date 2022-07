Schulamt zufrieden mit Unterrichtsbeginn nach Weihnachtsferien

Das staatliche Schulamt Markdorf ist mit dem Start des Unterrichts nach den Weihnachtsferien zufrieden. In den rund 150 Schulen im Schulamtsbezirk sei die Corona-Testung von Schülerinnen und Schülern reibungslos angelaufen. Die Zahl positiver Testergebnisse allerdings steige im Schnitt zum Beispiel in Ravensburg. Bislang mussten keine Klassen oder ganze Schulen geschlossen werden. An manchen Schulen ist die Situation auch so wie vor den Ferien, etwa in Friedrichshafen. Mehr positive Testergebnisse verzeichne man bislang nicht, so die Stadtverwaltung.