Großer Coup: Polizei Ravensburg nimmt Hehlerbande hoch

Polizei und Staatsanwaltschaft in Ravensburg haben eine mutmaßliche Hehlerbande aufgedeckt, die Luxus-Autos gestohlen und weiterverkauft haben soll.

Polizei und Staatsanwaltschaft Ravensburg haben eine internationale agierende Hehlerbande aufgedeckt, die im Verdacht steht sowohl mit Drogen als auch mit hochwertigen Kraftfahrzeugen gehandelt zu haben. Für die Ermittlungen arbeitete die Polizei mit Behörden aus Schweden und Serbien sowie mit EUROPOL zusammen.

Mindestens 27 Luxusfahrzeuge unter anderem der Marken Ferrari, Porsche, Audi oder Mercedes im Wert von 1,7 Millionen Euro soll die Bande gestohlen oder sich durch sonstige Betrügereien angeeignet und mit gefälschten Papieren weiterverkauft haben. Mehrere der Fahrzeuge, die an Dritte weiterveräußert worden waren, konnten zwischenzeitlich in Deutschland, Schweden, Slowenien und in Serbien sichergestellt werden. Fahrzeuge im Wert von etwa 430.000,- Euro seien bereits an Berechtigte zurückgeführt worden, heißt es von der Polizei.

Drogenhandel im großen Stil

Den 24 Verdächtigen wird zudem vorgeworfen mit Drogen gehandelt zu haben. So seien im Zeitraum von Oktober 2019 bis Anfang Dezember 2022 mindestens 284 Kilogramm Marihuana, knapp 18 Kilogramm Haschisch und 5 Kilogramm Kokain in den Raum Ravensburg geliefert worden, so die Polizei. Ein Großteil der Betäubungsmittel seien anschließend im Raum Oberschwaben und im westlichen Allgäu gewinnbringend weiterverkauft worden.

Polizei beobachtete Verdächtige über ein Jahr

Vier Männer, die teilweise im Kreis Ravensburg lebten, wurden laut Polizei festgenommen. Die Ermittlungen gegen weitere 20 Tatverdächtige laufen noch.

Auf die Spur kam die Kriminalpolizei Friedrichshafen der mutmaßlichen Bande weil ein Mitglied 2021 versucht haben soll, einen rechtswidrig erlangten Audi mit einer neuen Ravensburger Zulassung in Stuttgart zu verpfänden. In der Folge überwachte die Polizei die Verdächtigen über ein Jahr. Bei Hausdurchsuchungen wurde ein gestohlenes Auto sowie 25 Kilogramm Haschisch und kleinere Mengen verschiedenster Drogen, sowie über 35.000 Euro Bargeld beschlagnahmt.