Der Oberschwabenklinikverbund (OSK) muss in seinen Häusern nun doch planbare Operationen verschieben, weil die Zahl der Corona-Patienten auf den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie gestiegen ist. Vor zwei Tagen noch hatte der Verbund gehofft, dass Verschiebungen nicht nötig sind. Laut einer Mitteilung der OSK waren am Donnerstag in Ravensburg und Wangen insgesamt 38 infizierte Patienten in Behandlung, fünf davon auf den Intensivstationen. Drei Corona-Patienten waren in den vergangenen Wochen in den OSK-Kliniken gestorben.