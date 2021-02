per Mail teilen

Die Oberschwabenkliniken OSK beginnen am Donnerstagnachmittag damit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca zu impfen. Das sagte ein Sprecher auf SWR-Anfrage.

Rund 1.100 Dosen stehen zur Verfügung. Mehr als 200 Beschäftigte an den Standorten Ravensburg, Wangen und Bad Waldsee bekommen am Donnerstag erstmals den Impfstoff des schwedisch-britischen Pharmaunternehmens AstraZeneca, so die Klinikgesellschaft . Damit sei der erste Termin quasi ausgebucht.

Manche Mitarbeiter skeptisch

Dennoch gibt es auch in den Krankenhäusern der OSK, wie überall in Deutschland, Diskussionen um AstraZeneca. Unter anderem wegen der geringeren Wirksamkeit im Vergleich zu anderen Impfstoffen, bestätigte Kliniksprecher Winfried Leiprecht. Die Belegschaft bilde einen Querschnitt der Gesellschaft ab. Der Betriebsratsvorsitzende sieht die Situation auf Anfrage ähnlich.

ZfP will auch AstraZeneca-Impfstoff nutzen

Am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Ravensburg-Weißenau beginnen die Impfungen mit AstraZeneca kommende Woche, so die Einrichtung. Der Impfstoff reiche nicht für alle Mitarbeiter, die geimpft werden wollen.