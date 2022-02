Oberschwabenklinik eröffnet Station für Brustschmerz-Notfälle

per Mail teilen

Auf der neuen Spezialstation "Chest Pain Unit" am Ravensburger St. Elisabethen-Klinikum soll Herz- und Brustschmerzpatienten zukünftig noch schneller geholfen werden.

Im Elisabethenkrankenhaus hat der Oberschwabenklinik-Verbund (OSK) jetzt eine sogenannte "Chest Pain Unit" eröffnet - eine Abteilung für Patienten mit Schmerzen im Brustbereich. Wer mit akuten Beschwerden in der Notaufnahme des Klinikums lande, werde von dort schnellstmöglich in die neue Brustschmerzstation verlegt, so der Klinikverbund. Ziel sei es, schnellere und gezieltere Hilfe unter anderem bei akuten Herzinfarkten zu ermöglichen und damit die Sterberate weiter zu reduzieren.

Station "Chest Pain Unit" ist gut ausgerüstet

Auf der Spezialstation für Herz- und Brusterkrankungen gibt es laut dem Klinikverbund vier neue Überwachungsplätze, auch die Intensivstation sowie Radiologie, Herzkatheter und Gefäßchirurgie seien nah. All das mache eine schnelle und optimale Versorgung der Patienten rund um die Uhr möglich, heißt es in einer Mitteilung der OSK. Denn bei Patientinnen und Patienten, die an Herzinfarkt, Lungenembolie, Angina Pectoris oder Erkrankungen der Hauptschlagader leiden, zähle jede Minute.

"Die Patienten werden direkt kardiologisch untersucht, wir gewinnen an Qualität und Geschwindigkeit."

Bereits 2011 hat die Oberschwabenklinik eine Brustschmerzstation am Krankenhaus Wangen (Kreis Ravensburg) eingerichtet. Sie war damals die erste in der Region.