Die sogenannten "Montagsspaziergänge" von Corona-Impfgegnern in Ravensburg machen zunehmend auch dem Einzelhandel und der Gastronomie zu schaffen. Davor warnt das Wirtschaftsforum Pro Ravensburg Wifo. Aufgrund des Versammlungsverbots der Stadtverwaltung fehlten ab spätestens 17 Uhr Kunden und Gäste. Dabei würden die Geschäftsleute jeden Euro brauchen, so Wifo-Geschäftsführer Eugen Müller gegenüber dem SWR. Zudem seien Geschäftsinhaber, die die illegalen Demos kritisieren, seit Tagen Beschimpfungen und nächtlichen Telefonanrufen ausgesetzt. Während der Demos würden sie teils aufgefordert, an dem Protestzug gefälligst auch teilzunehmen, so Müller.