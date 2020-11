In den Erhalt und die Sanierung des Straßennetzes will das Land Baden-Württemberg 2020 trotz Corona-Krise rund 580 Millionen Euro investieren. So wird in Ravensburg etwa die Brücke über Bahn und Ortsstraße im Zuge der B32 für rund drei Millionen Euro erneuert. Im Landkreis Konstanz wird als Teil der A81 bei Engen ein Pfeiler der Talbachbrücke saniert. Darüber hinaus werden bei uns in der Region Fahrbahndecken ausgebessert, aber auch Entwässerungseinrichtungen, Amphibienleiteinrichtungen sowie Geh- und Radwege erneuert.