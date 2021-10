Traditioneller Stadtlauf "Ravensburg läuft"

In Ravensburg findet am Samstag zum 31. Mal der traditionelle Stadtlauf statt. Erwartet werden rund 1.500 Läuferinnen und Läufer. Das Sportevent war vergangenes Jahr wegen Corona ausgefallen und wurde dieses Jahr aufgrund der Pandemie von Juni auf Oktober verschoben. Los geht es am Nachmittag mit Schülerläufen. Gegen 19 Uhr erfolgt dann der Straßenlauf über zehn Kilometer für Erwachsene. Allein hier werden bis zu 700 Läufer erwartet. Nicht stattfinden können die übrigen Läufe für Kinder- und Jugendliche sowie die Team-Staffelläufe. Hier kämen sich zu viele Menschen zu nahe, es könnte Ansteckungen mit dem Corona-Virus geben. Wer an Läufen teilnehme, müsse deshalb auch getestet, geimpft oder genesen sein, so die Veranstalter, zu denen unter anderem die Stadt, Sportvereine und das Wirtschaftsforum gehören. Sie weisen auch auf Straßensperrungen während des Laufs hin. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.