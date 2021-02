Der Landkreis Ravensburg plant trotz Coronapandemie den 5. OEW-Kultursommer mit mehreren Großveranstaltungen. Der Kreis verspricht ab Juni kulturelle Höhepunkte, wenn es die Corona-Lage zulasse, heißt es in der Mitteilung. In Wolfegg soll es klassische Musik im Schloss und ein Brass Konzert im Bauernhausmuseum geben. Dazu das Opernfestival in Isny und das Einhaldenfestival in Fronreute. Diese Veranstaltungen sind fix geplant, dazu kommt ein fünftes Event. Um die Austragung und einen damit verbundenen Zuschuss dürfen sich Vereine, Initiativen, Kulturveranstalter ab sofort bewerben.