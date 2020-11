Der Landkreis Ravensburg will im kommenden Jahr knapp 38 Millionen Euro investieren, vor allem in die Berufsschulen im Kreis sowie in Verwaltungsgebäude. Die Rücklagen sinken dadurch.

Für die Investitionen reichen die Einnahmen von rund 442 Millionen Euro nicht. Das geht aus dem Haushaltsentwurf für das 2021 hervor, den das Landratsamt Ravensburg am Donnerstag in den Kreistag eingebracht hat. Es fehlen etwa neun Millionen Euro, um die regulären Ausgaben und die Investitionen zu decken. Größter Posten bei den Investitionen ist die Modernisierung und Sanierung der Verwaltungs- und Berufsschulgebäude des Kreises, ein mehrjähriges Projekt, um das der Kreis nicht herumkommt. Deshalb will die Verwaltung den Fehlbetrag aus den Rücklagen des Kreises nehmen, die derzeit bei etwa 29 Millionen Euro liegen. Kommunen fordern Senkung der Kreisumlage Nicht rütteln will die Verwaltung an der Kreisumlage, die die Kommunen dem Kreis zahlen müssen. Dabei fordern viele Städte und Gemeinden im Kreis Ravensburg dringend eine Senkung der Umlage, wegen akuten Geldmangels aufgrund der Corona-Krise. Deshalb dürfte es in den kommenden Ausschusssitzungen zum Haushalt noch hitzige Diskussionen geben.