Die Arbeitslosigkeit in der Region Bodensee-Oberschwaben ist im November nur leicht gestiegen. Das berichtet die Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg. Die Quote lag wie im Oktober bei 3,7 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat gab es 5.100 Arbeitslose mehr, eine Steigerung um 44 Prozent. Wegen Corona seien Beschäftigte in den verschiedensten Branchen gekündigt worden. Insgesamt waren im November rund 16.700 Menschen arbeitslos. Hochgetrieben hat der erneute Lockdown Anträge auf Kurzarbeit. Sie wurden für insgesamt rund 12.300 Beschäftigte neu eingereicht. Im Agenturbezirk Konstanz-Ravensburg sind aber auch rund 5.200 Stellen offen. Eine Entwicklung, die sich über den Winter kaum ändern werde, so ein Sprecher.